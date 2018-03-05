Штраф за дебош в самолёте вырастет в 10 раз

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На территории РФ штраф за дебош в самолёте может вырасти в 10 раз и составить сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Также может стать больше и сумма штрафа за мелкое хулиганство. Она составит до 30-50 тысяч рублей.

Сообщается, что рассмотреть возможности увеличения штрафа сегодня, 5 марта, собралась правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Чиновники собираются увеличить сумму штрафа до 20-40 тысяч рублей, которая будет взиматься с человека, который не выполнят законное распоряжение командира самолёта. А именно – это курение в самом самолёте, отказ пристегнуть ремни во время взлёта и посадки. В данный момент максимальный штраф равняется только 2-5 тысячи рублей. Кроме этого, будет возможность и посадить дебошира на 15 суток за решётку.

В Минюсте также считают, что нужно ужесточить штраф за мелкое хулиганство, когда человек хамит, грубит и толкает окружающих. Сейчас сумму штрафа всего 500-1 тысяча рублей или же арест на 15 суток. Предлагается же взимать сумму в 30-50 тысяч рублей.

Чиновники кроме того собираются сделать больше штраф за нарушение правил съёмки и фотографирования в самолёте. Он может составить теперь 1 тысячу рублей.