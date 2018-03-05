Для реализации программы «Цифровая экономика» изменят 50 законов

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что для успешной реализации государственной программы «Цифровая экономика» требуется изменить или дополнить не менее 50 законов. Об этом было заявлено на встрече с новосибирскими студентами.

В Новосибирске Никифоров сообщил студентам профильных вузов и факультетов о шагах, которые будут предприняты для перевода российской экономики на цифровую систему. В первую очередь, по мнению министра, необходимо разгрузить бюрократическую составляющую, которая будет, так или иначе, тормозить процесс концептуальной модернизации. Например, из законов и нормативных актов будут убраны упоминания об устаревших технологиях.

Кроме того, уже на данном этапе в России почти готова инфраструктура, необходимая для обеспечения полного перехода на электронные формы всех видов услуг. Цифровая экономика подразумевает ограничение количества участников процесса, поэтому уже сейчас необходимо думать о перепрофилировании отдельных учреждений и производств. Социальным структурам предстоит большая работа по вопросам переквалификации и трудоустройства большого количества россиян.