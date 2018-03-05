VistaNews.ru


Для реализации программы «Цифровая экономика» изменят 50 законов

Сегодня, 12:03

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что для успешной реализации государственной программы «Цифровая экономика» требуется изменить или дополнить не менее 50 законов. Об этом было заявлено на встрече с новосибирскими студентами.

В Новосибирске Никифоров сообщил студентам профильных вузов и факультетов о шагах, которые будут предприняты для перевода российской экономики на цифровую систему. В первую очередь, по мнению министра, необходимо разгрузить бюрократическую составляющую, которая будет, так или иначе, тормозить процесс концептуальной модернизации. Например, из законов и нормативных актов будут убраны упоминания об устаревших технологиях.

Кроме того, уже на данном этапе в России почти готова инфраструктура, необходимая для обеспечения полного перехода на электронные формы всех видов услуг. Цифровая экономика подразумевает ограничение количества участников процесса, поэтому уже сейчас необходимо думать о перепрофилировании отдельных учреждений и производств. Социальным структурам предстоит большая работа по вопросам переквалификации и трудоустройства большого количества россиян.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.