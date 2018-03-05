Дизайнер из Ульяновска намерен подать в суд на Netflix

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Ульяновский дизайнер Ярослав Андреев хочет подать в суд на мирового кабельного гиганта Netflix. Его претензии лежат в основном рекламном плакате нового телесериала под названием "Видоизменённый углерод", который выпустили в текущем месяце.

"Проект полной заморозки" - это выставка-показ, разработанная Ульяновским региональным отделением Союза дизайнеров и архитекторов РФ зимой 2009 года. Дизайнеры замышляли преобразовать вышеупомянутую выставку в "отмороженное представление", что подразумевает собой профессионализм и творческое хулиганство. Студия Ярослава предложила концептуальную базу и разработку фирменного стиля показа. На фото виден шаблон ЯRКО-студии, который создали именно для этой работы.