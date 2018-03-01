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Артемий Лебедев хочет взыскать с "Первого канала" 1 млн рублей

Сегодня, 11:48

Студия Артемия Лебедева хочет взыскать с "Первого канала" 1 миллион рублей за использования шрифта "Клементина" в заставке телепередачи.

Иск студии уже находится в Московском Арбитражном суде. Заседание назначили на 7 мая 2018 года. С аналогичным обвинением в использовании шрифта студии компания уже судилась в 2017 году с издательством "Эксмо". Тогда иск Лебедева удовлетворили и выплатили студии 30 тысяч рублей. Причиной стало использование той же "Клементины" на обложке книги Татьяны Устиновой.

Помимо вышеуказанной компании и "Первого", в аналогичную ситуацию попадал и ряд других отечественных компаний. Среди них "Депо", "Нестле Россия". Сегодняшний иск является самым крупным, который студия выдвигала за всё время своего существования.


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