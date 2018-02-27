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Германский суд запретил въезд дизельных авто

Вчера, 17:06

Германский суд позволил городским властям запрещать въезд дизельных автомобилей на территорию больших городов. Такое решение вынесли судьи, считая его вполне обоснованным и правомерным. Это связано с обязательным препятствованием увеличения вредных веществ в атмосфере.

Раньше подобный запрет был введён в городах Штутгард и Дюссельдорф. После этого и поднялся вопрос о введении их в законность. Как сообщила одна из радиостанций, у многих дизельных транспортных средств технология фильтрации выхлопных газов не соответствует правилам и является препятствием для того, чтобы соблюдать нормы законов про окружающую среду.

Основным противником вышеупомянутого запрета выступает одна из партий, главой которой является федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Они считают, что такая позиция несёт угрозу для индустрии автомобилей, так как судебное решение затронет миллионы автовладельцев во всей стране.


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