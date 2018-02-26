Прокуратура запросила до 30 лет тюрьмы для топ-менеджеров «Неограда»

Вчера, 23:03

В зале заседания Октябрьского суда идет процесс против обвиняемых топ-менеджеров строительной компании «Неоград». Прокуратура запросила в качестве наказания лишить их свободы почти на 30 лет.

Генеральному директору предприятия прокуратура потребовала санкцию в виде девяти лет заключения под стражу. Другим менеджерам – Наталии Обуховой, Олегу Бикбулатову и Екатерине Гремитских – восемь, шесть и пять лет соответственно. Помимо ареста, обвиняемых обязуют возместить штраф в размере от 700 тысяч рублей до миллиона.

Напомним, что управленцев фирмы «Неоград» инкриминируют в жульничестве. По сведениям, они применяли множество схем для кражи средств, которые люди вносили за будущее жилье в новостройке.

По официальным данным пострадали около 600 человек, а объем убытков превышает 1 млрд рублей.

Уголовное дело против обвиняемых было возбуждено еще в 2014 году, а в 2015 году суд выдвинул постановление для экс-замдиректора Артема Короткова. Его приговорили к лишению свободы на четыре с половиной года.