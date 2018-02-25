Вчера, 19:11

В РПЦ призвали изменить тактику расследования врачебных ошибок, и предложили ввести в российское законодательство соответствующее понятие.

Митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал врачебный протест, вызванный заключением врача-гематолога Елены Миссюриной, и сообщил, что обвинение по данному делу за смерть пациента было построено на подгоне различных аргументов под статью "причинение смерти по неосторожности". Он считает, что для подобных ситуаций необходимо ввести в уголовное законодательство РФ новое понятие «врачебная ошибка», ведь если доктор, выполняя хирургическую операцию, или другое важное вмешательство, будет ощущать на себе «дамоклов меч правосудия», то медики не захотят брать на себя большой риск, и начнут любыми способами уклоняться от выполнения сложных и опасных манипуляций.

Напомним, что Елена Мисюрина были приговорена к 2 годам колонии. Ей предъявлены обвинения в совершении манипуляций, которые стали причиной гибели пациента после проведения процедуры биопсии костного мозга. Это дело получило широкий резонанс, десятки тысяч человек, в числе которых были врачи, подписались под требованием о пересмотре дела, сомневаясь в том, что именно действия гематолога привели к смерти пациента.