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Обманутые дольщики из Читы грозятся начать голодовку через 14 дней

Сегодня, 10:50

Обманутые дольщики в Чите грозятся начать голодовку через 14 дней. Люди ожидают от фирмы ПГС Веры Шавровой начала каких-то действий, в противном случае готовы приступить к протесту.

Группа дольщиков дома № 33 в Чите, которые стали объектом возможного обмана, начали оказывать протест. Дело в том, что граждане со своей стороны провели все возможные действия, они вложили свои деньги в ожидаемую недвижимость. Но в ответ компания ПГС Веры Шавровой лишь сделала их настоящими заложниками обстоятельств. Люди не готовы потерять или бросить на произвол судьбы свои финансы.

По словам дольщиков, они готовы подождать еще максимум 14 дней. После истечения этого срока люди активно будут протестовать, они объявят голодовку. Именно эти меры, возможно, помогут властям Забайкалья обратить внимание на происходящие события вокруг.


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