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Компании из Новосибирска судятся из-за «Свинки Пеппы»

Сегодня, 10:18

Персонаж популярного мультипликационного сериала стал предметом спора между компанией Entertainment One UK Limited и целым рядом новосибирских фирм, которые использовали товарный знак Peppa Pig («Свинка Пеппа») в собственных коммерческих целях. Рассмотрением претензий занимается Арбитражный суд Новосибирской области.

Как передаёт региональная пресса, правообладатель уже успел заявить 22 иска. В основном за каждый случай истец требует взыскать с нарушителей порядка 50 тысяч рублей. Однако есть среди заявлений и достаточно крупные суммы. К примеру, ущерб, нанесённый Entertainment One UK Limited, в компании оценили в 4,5 млн рублей. По некоторым данным, в ряде случаев истец уже пошёл на мировое соглашение с ответчиком.

Ранее мы писали, что американская фирма Edible Arrangements подала в суд на Google. Истец требует от IT-гиганта $200 млн за то, что тот якобы использует товарный знак бренда в поисковой выдаче одноимённого поискового сервиса.


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