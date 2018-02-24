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Туристки из Красноярска отсудили у авиакомпании более 100 тысяч рублей

Сегодня, 08:27

Две туристки из Красноярска, летевшие в Бангкок, отсудили у авиакомпании «Сибирь» более 100 тысяч рублей на двоих. По вине авиаперевозчика путешественницы опоздали на один из транзитных рейсов и из-за этого не попали домой вовремя.

 Туристки заключили договор с авиакомпанией «Сибирь», по которому они совершали рейс «Красноярск - Пекин - Гонконг – Бангкок» и обратно тем же маршрутом. На обратном пути у них и возникли трудности. В Пекине женщинам поменяли рейс на более позднее время. По прилету на место у них оставалось еще полтора часа до самолета, и они направились в транзитную зону.

Правда, никто не предусмотрел, что в это время транзитная зона уже закрыта. Из-за этого туристкам пришлось менять билеты и ждать около 10 часов рейса до Москвы. Там они купили билеты в Красноярск, правда уже за свои «кровные деньги» и поселились в гостинице на 2 дня, чтобы дождаться перелета.

Авиакомпания «Сибирь» отказалась добровольно выплачивать женщинам компенсацию, в связи с предоставленными неудобствами, и туристки обратились в суд. Суд постановил, что все это случилось по вине перевозчика, и обязал авиаперевозчика выплатить пострадавшим более 100 тысяч рублей компенсации.


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