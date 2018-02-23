Житель Томска пожаловался в УФАС на «лживую» рекламу услуг по выводу из запоя

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Житель Томска попросил сотрудников регионального УФАС проверить размещенную в электронном справочнике «Дубль ГИС» рекламу услуг по выводу из запоя. Возмущенный мужчина просит наказать «лживый» медицинский центр за отсутствие лицензии и предупреждения о наличии противопоказаний.

16 марта УФАС Томской области проведет первое заседание, рассмотрев жалобу местного жителя. Возмущенный мужчина имеет неплохие шансы на успех, ведь на его стороне действующее законодательство РФ. Закон «О рекламе» запрещает оказывающим медицинские услуги центрам осуществлять какую-либо деятельность без соответствующего сертификата.

Определенные санкции могут быть приняты в отношении электронного справочника «Дубль ГИС», разместившего незаконную рекламу имеющих скрытые противопоказания услуг по выводу из запоя.