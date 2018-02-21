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Малобродскому не позволили поддерживать связь с супругой и дочкой

Сегодня, 20:15

Следователь не позволил Алексею Малобродскому из СИЗО поддерживать связь с супругой и дочкой.

 Следователь через 2 месяца после запроса запретил Алексею Малобродскому, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии», экс-директору «Гоголь-центра», находящемуся в СИЗО, поддерживать телефонную связь с супругой и дочкой. Обвиняемый в Мосгорсуде сообщил, что вчера он получил отказ от Александра Лаврова на заявление, поданное еще в декабре, с просьбой разрешить связываться с женой и дочкой по телефону.

Алексей Малобродский заявил, что следователь также запретил встречи с сотрудниками посольства Израиля, гражданство которого он имеет, несмотря на гарантии посольства не предоставлять копии никаких официальных документов обвиняемому, которые имеет следствие.

Напомним, что Алексею Малобродскому и двум его коллегам были выдвинуты обвинения в хищении крупной суммы денег - 133 млн рублей, которые были выделены для развития проекта «Платформа».


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