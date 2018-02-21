В Рязани зафиксированы более частые обращения к детскому омбудсмену

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В Рязани зафиксированы всё более частые обращения местных жителей к детскому омбудсмену. Сообщение об этом сделала Екатерина Мухина, занимающая в регионе этот пост.

Она выступила с отчётом на заседании, которое проводила Рязанская облдума. По информации Мухиной, в адрес омбудсмена в прошлом году пришло 1831 обращение. Это больше предыдущего показателя на 266 обращений.

Особенно детский омбудсмен отметила рост заявлений, которые ей направляют несовершеннолетние. Дети и подростки обращались к ней в 2017 году 109 раз.

Спектр тем, на которые жаловались жители региона, был весьма широк. Со слов Мухиной, обратившиеся за помощью получили ответы исчерпывающего содержания. Также им, при необходимости, оказывались правовые консультации.

Некоторым пришлось оказывать даже непосредственную помощь.

Как сообщила омбудсмен региона, основное количество заявлений касалось проблем по жилищному вопросу. Также не на последнем месте оказались и проблемы, связанные с образованием, опекой и возможностью устройства детей в дошкольные учреждения.

Когда было установлено нарушение прав ребёнка, информация по данным фактам тут же передавалась правоохранитепям.