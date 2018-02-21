На Google подали в суд и требуют $200 млн за нарушение товарного знака

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Корпорация Google стала ответчиком по делу о нарушении товарного знака и упущенной выгоде по инициативе компании Edible Arrangements, которая требует от IT-гиганта $200 миллионов компенсации. Представители истца утверждают, что одноимённый поисковый сервис помогает его конкурентам наживаться на его же интеллектуальной собственности.

Проблема состоит в том, что название компании «Edible Arrangements» дословно переводится как «что-нибудь съедобное». Таким образом, пользователи при поиске сайта компании и её продукции в Google зачастую видят рекламные объявления других аналогичных фирм, поскольку система распознаёт имя собственное, являющееся товарным знаком бренда, как ключевые слова. Сторона истца считает это нарушением авторских прав и требует от Google возместить ущерб от упущенной выгоды в размере 200 миллионов долларов. К слову, подобный иск к Google уже был подан в 2012 году Rosetta Stone Ltd. Тогда суд принял сторону ответчика.

Ранее эксперты заявили, что Google всё больше зависит от Apple. В прошлом году корпорация приобрела у конкурентов траффика на миллиарды долларов.