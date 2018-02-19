В Госдуму внесли законопроект о праве с 14 лет жить отдельно

Сегодня, 16:18

Депутаты от "Единой России" Ольга Баталина, Ольга Окунева и Надежда Колесникова выдвинули предложение о внесении в Государственную Думу законопроекта, согласно которому подростки, достигшие 14 лет, могут жить отдельно от своих опекунов.

Предполагается, что данные изменения пойдут на пользу 14-летним подросткам тем способом, что они смогут поступать в училища и техникумы, которые находятся в других городах.

По словам Ольги Баталиной, на данный момент проблема в том, что по гражданскому кодексу России ребенок до 16 лет обязан проживать с опекуном, однако большая часть желающих поступить после 9-го класса в учебное заведение не достигает на момент выпуска из средней школы требуемого возраста. В таком случае зачастую семьи не могут переехать в другой город лишь потому, что там желает учиться их ребенок, но и не отпускают его одного. Тогда в выборе ребенком места учебы приходится ставить на первое место вопрос территориального расположения, а не интересы и способности опекаемого.