Участница ДТП с "пьяным мальчиком" обвинила в подлоге ГИБДД и суд

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История с погибшим «пьяным мальчиком» продолжает развиваться. Женщина, которая совершила это ДТП, теперь имеет претензии к суду и полиции, обвиняя всех в наглом подлоге.

Расследование преступления на дороге, в результате которого погиб шестилетний мальчик в Балашихе, приобретает новый поворот. Длительное следствие, тяжелый суд, масса экспертиз и эксгумация привели к тому, что виновница смертельного ДТП все же оказалась под судом. Ее приговорили к трехлетнему заключению в колонии на поселении.

Тем не менее, она уже очень скоро окажется на свободе. Женщина, которая своими действиями оборвала жизнь мальчику, официально заявляет, что ее просто специально подставили. В настоящее время под ее обвинением в подлоге оказались сотрудники ГИБДД и суд. Изначально, анализы самого погибшего мальчика показали, что он был пьян в момент наезда. Спор дошел до того, что был назначен спектральный анализ.