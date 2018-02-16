Коза из "Войны" попросила помощи для возврата с детьми в Россию

Вчера, 21:51

Наталья Коза из группы «Война» попросила политика Анну Кузнецову помощи вернуться на Родину. В настоящее время активистка живет в Германии вместе с детьми на незаконных основаниях и очень хочет вернуться домой в Россию.

Анна Кузнецова является уполномоченным по правам ребенка в России. Именно к ней обратилась официально участница арт-группы «Война» Наталья "Коза" Сокол. Женщина в настоящее время проживает в Германии незаконно. Вместе с ней есть дети. По словам Натальи, они с тремя детьми живут в палатке, так как нормального жилья позволить себе не могут. Она попросила помощи у госслужащей России, так как в данный момент беременна четвертым ребенком.

Дальнейшее пребывание в Германии может угрожать жизни нерожденного чада, так как условий комфорта нет. Из России Наталья с супругом и тремя детьми уехала еще в 2013 году. Сначала они жили в Италии, потом переместились в Германию. Все время семья везде жила незаконно.