VistaNews.ru


Коза из "Войны" попросила помощи для возврата с детьми в Россию

Вчера, 21:51

Наталья Коза из группы «Война» попросила политика Анну Кузнецову помощи вернуться на Родину. В настоящее время активистка живет в Германии вместе с детьми на незаконных основаниях и очень хочет вернуться домой в Россию.

 Анна Кузнецова является уполномоченным по правам ребенка в России. Именно к ней обратилась официально участница арт-группы «Война» Наталья "Коза" Сокол. Женщина в настоящее время проживает в Германии незаконно. Вместе с ней есть дети. По словам Натальи, они с тремя детьми живут в палатке, так как нормального жилья позволить себе не могут. Она попросила помощи у госслужащей России, так как в данный момент беременна четвертым ребенком.

Дальнейшее пребывание в Германии может угрожать жизни нерожденного чада, так как условий комфорта нет. Из России Наталья с супругом и тремя детьми уехала еще в 2013 году. Сначала они жили в Италии, потом переместились в Германию. Все время семья везде жила незаконно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.