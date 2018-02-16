VistaNews.ru


Чиновники Курганской области могут массово уволиться из-за низкой зарплаты

Сегодня, 19:07

В Курганской области работники государственных органов хотят уволиться якобы из-за очень низких зарплат. Государственные служащие даже написали письмо с жалобой на имя Алексея Кокорина, губернатора области.

Известно, что письмо написал глава сельского совета Юргамышского района, в послании идет речь о том, что средняя заработная плата сельских чиновников составляет десять тысяч рублей, а главы деревенских поселений получают семнадцать. Госслужащие пожаловались, что в связи с увеличением минимального размера оплаты человеческого труда служащие получают меньше технических работников и горничных. Глава также подчеркнул, что он ни в коем случае не пренебрегает физическим трудом и не пытается унизить представителей других профессий, однако добавил, что все же труд высококвалифицированных специалистов должен цениться выше, чем нынешние зарплаты.

В регионе сейчас разгорелся очень большой скандал в связи с уходом многих государственных служащих со своих постов. На данный момент заработная плата рабочих стоит на месте еще с 2014 года, как сообщают сами чиновники. Если ситуация никак не будет меняться это грозит массовым сложением полномочий. При этом правительство как бы намекнуло, что именно они и обеспечивают появление населения на выборах.

Сейчас известно, что в 2018 году заработная плата госслужащих увеличилась на четыре процента.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.