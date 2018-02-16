Чиновники Курганской области могут массово уволиться из-за низкой зарплаты

Сегодня, 19:07

В Курганской области работники государственных органов хотят уволиться якобы из-за очень низких зарплат. Государственные служащие даже написали письмо с жалобой на имя Алексея Кокорина, губернатора области.

Известно, что письмо написал глава сельского совета Юргамышского района, в послании идет речь о том, что средняя заработная плата сельских чиновников составляет десять тысяч рублей, а главы деревенских поселений получают семнадцать. Госслужащие пожаловались, что в связи с увеличением минимального размера оплаты человеческого труда служащие получают меньше технических работников и горничных. Глава также подчеркнул, что он ни в коем случае не пренебрегает физическим трудом и не пытается унизить представителей других профессий, однако добавил, что все же труд высококвалифицированных специалистов должен цениться выше, чем нынешние зарплаты.

В регионе сейчас разгорелся очень большой скандал в связи с уходом многих государственных служащих со своих постов. На данный момент заработная плата рабочих стоит на месте еще с 2014 года, как сообщают сами чиновники. Если ситуация никак не будет меняться это грозит массовым сложением полномочий. При этом правительство как бы намекнуло, что именно они и обеспечивают появление населения на выборах.

Сейчас известно, что в 2018 году заработная плата госслужащих увеличилась на четыре процента.