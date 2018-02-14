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В Перми осуждённого мужчину обязали заплатить за его проживание в колонии

Сегодня, 18:33

Пресс-служба пермской прокуратуры сообщает, что Кочевский районный краевой суд постановил обязать осуждённого ранее мужчину заплатить за его пребывание и содержание в колонии.

 Уточняется, что осуждённый преступник во время отбывания своего срока в исправительном учреждении в течении всего прошедшего года отказывался работать без уважительной причины.

В итоге прокурор решил, что ему стоит обратиться с этой проблемой в суд, который удовлетворил его требования полностью. Судья решил, что подсудимый должен выплатить колонии денежную сумму в 50,3 тысячи рублей. В ведомстве уточняют, что прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.


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