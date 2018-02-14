В Госдуму поступил законопроект о «пожизненном» для педофилов

Сегодня, 14:38

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов. Он будет распространяться на тех, кто совершили насилие по отношению к детям до 14 лет, повлекшее возникновение тяжких последствий для их здоровья и жизни.

Сообщение об этом сделала депутат Ирина Яровая. Она возглавляла межфракционную рабочую группу, подготовившую проект данного документа.

Разработке нового законопроекта предшествовал, с её слов, глубокий анализ статистики по совершению преступлений подобного рода и их характера. Целью являлась выработка системы по комплексным мерам, чтобы устранить подобные преступления и сделать наказание за них соразмерным его последствиям.

Документ уже поддержали все правоохранительные и судебные инстанции РФ. Также за его принятие высказались в Минздраве, Роскомнадзоре и в Институте им.Сербского. Свой положительный вердикт вынесла и уполномоченная по правам ребёнка.

Такое сообщение Яровая сделала 14 февраля при проведении пленарного заседания.

Ранее Госдума уже приняла решение по сохранению для педофилов срока давности по расследованию совершённых ими сексуальных преступлений по отношению к несовершеннолетним.