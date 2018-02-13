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Предпринимателей Ленобласти обяжут хоронить останки найденных бойцов

Вчера, 21:56

Предпринимателей, занимающихся бизнесом в Ленобласти, обяжут хоронить найденные на выделенных им землях останки бойцов. Проект будет пока что пилотным.

С инициативой о необходимости подобного действия выступили депутаты Заксобрания Ленобласти. Они считают это попыткой нахождения компромисса, когда земли выделяются бизнесменам в местах, где ранее проходили крупные боестолкновения во времена Отечественной.

Трепетное отношение к памяти той войны является традиционным в Ленобласти. Регион уже сообщил о готовности выступить в качестве пилотного для реализации подобного законопроекта.

Новые правила призваны достигнуть максимально полного сохранения интересов бизнеса и истории.

Согласно нововведению предлагается, до того, как начать земляные работы на вновь выделенных землях, провести их глубинное исследование. Если при этом будут обнаружены останки погибших воинов, должна произойти их эксгумация и достойное захоронение. Оплачивать все эти процедуры предложено собственникам или арендаторам земель.

Проект нового закона разработан во исполнение поручения Владимира Путина. Пока что его действие станет распространяться на земли таких районов как Тосненский, Волховский, Кировский и Ломоносовский.


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