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В РФ запретили инструкции по купанию котов и кустарной сборке атомной бомбы

Вчера, 19:48

Роскомнадзор решил заблокировать некоторые страницы интернет-сайта под названием «Абсурдопедия». Речь идёт об инструкциях по правильному купанию котов и кошек, а также о кустарной сборке атомной бомбы.

 Администратор «Абсурдопедии» Эдвард Черненко рассказывает, что ему пришло официальное письмо от Роскомнадзора. В нём был изложен ряд требований. По словам Черненко, первая заблокированная статья называлась «Как замочить кота». Она повествовала, как правильно нужно купать своих домашних любимцев и не содержала материалов с призывами к грубому обращению к котам. Другая статья о сборке атомной бомбы имела в себе шуточные инструкции по её созданию. Примечательно, что одним из пунктов указывал на необходимость достать больше 100 килограммов плутония у ближайшего поставщика этого вещества, чего конечно же сделать не сможет ни один россиянин.

Отмечается, что суд Ростова-на-Дону решил, что статьи с названиями «Как замочить кота при помощи ножа» и «Как замочить кота с сообщником», которые также были шуточными и содержали лишь рекомендации по купанию, являются нарушением закона о жестоком обращении с животными.


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