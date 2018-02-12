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В Липецке запретили разводиться в День святого Валентина

Сегодня, 15:48

 В Липецке запретят разводиться 14 февраля, а также 8 июля - День семьи, любви и верности. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС администрации Галина Белкина.

Белкина рассказала о том, что стал пользоваться популярностью портал Госуслуг, так как местные жители предпочитают бронировать дату свадьбы заранее. По ее словам, в этом году для регистрации браков будут популярны даты 8 и 18. Вопреки приметам, многие планируют свадьбы на май.

Также Управление ЗАГСа поделилось данными о рождении и смерти. В минувшем году и тех и других свидетельств было выдано меньше.


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