В Москве бастуют против снегоплавильного пункта рядом с домами

Вчера, 20:44

11 февраля в Академическом районе Москвы состоялась протестная акция. Участники шествия собрали несколько десятков подписей за закрытие снегоплавильного пункта, шумящего и издающего неприятных запах рядом с их домами.

По словам участников забастовки в московском Академическом районе, перевозящие снег грузовики целый день издают невыносимый шум, а сам процесс переработки зимних осадков отличается крайне неприятным запахом. Дабы вернуть себе спокойную жизнь и закрыть недоевший снегоплавильный пункт, участники шествия собрали несколько десятков подписей.

К слову, одним из участников протестной акции выступила Маргарита Шехер, временно занимающая должность руководителя муниципального собрания Академического района Москвы. Чиновница намерена привлечь сотрудников столичного Эндокринологического научного центра, дабы они помогли ликвидировать снегоплавительный пункт.