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Госдума предложила денежные призы за соблюдение ППД

Сегодня, 14:25

Акция от депутата Госдумы Ивана Сухарева заключается в том, чтобы за счёт нарушителей ПДД поощрять более ответственных водителей. Будет разыгрываться лотерея, фонд которой сформируют из оплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Первой такую идею воплотила Швеция. Ради этого были расставлены камеры, которые замечали скорость проезжающих автомобилей. Добросовестные водители получали денежное вознаграждение за счёт штрафов нарушителей. Результат впечатляет: скорость потока машин стала на 22% меньше, чем была ранее.

Сначала хотят запустить такой проект в столице России. Если результат будет не хуже, чем у шведов, то те, кто не нарушают ПДД в других городах страны, тоже смогут получить вознаграждение.

В данный момент запрос на введение конкурсной системы поощрения рассматривают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.


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