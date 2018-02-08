В Воронеже незаконно уволили беременную женщину с работы

Сегодня, 13:59

В Воронеже беременную женщину незаконно уволили с работы. С соответствующим заявлением она обратилась в региональную прокуратуру.

В сообщении правоохранителей указывается, что женщина работала на одном из медицинских предприятий Воронежа на должности регистратора. Спустя 3 месяца её без каких-либо объяснений уволили. Официальное заявление женщина не подавала. Прокуратура организовала проверку и выяснила, что пострадавшая работала согласно трудовому договору.

На руководителя предприятия возбудили административное дело, а женщину восстановили на работе, после чего она сразу ушла в декрет.