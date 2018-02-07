В России начали сокращать сотрудников ГИБДД

Сегодня, 16:30

В некоторых регионах России начались увольнения сотрудников ГИБДД. Отмечается, сокращения дорожных правоохранителей не затронут центральный аппарат.

В первую очередь, отечественная ГИБДД намерена распрощаться с сотрудниками в регионах, в чьи обязанности не входила работа «на земле». Центральный аппарат дорожной полиции массовые сокращения никак не затронут, сообщили прессе источники. Главными причинами увольнений в ГИБДД эксперты называют передачу некоторых функций дорожных правоохранителей другим исполнителям, а также объединение Госавтоинспекции с ППС.

Массовые сокращения сотрудников ГИБДД в России стартовали в январе. Сравнительно с началом года, сейчас страна не досчитывается 10 тысяч дорожных полицейских. Отметим, в 2017 году Михаил Черников, руководящий Госавтоинспекцией РФ, до последнего опровергал слухи о намечающихся массовых увольнениях.