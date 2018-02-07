Москалькова предложила Госдуме освобождать из СИЗО больных заключенных

Сегодня, 15:10

Татьяна Москалькова, занимающая должность уполномоченного по правам человека в России, предоставила на рассмотрение депутатам Госдумы РФ законопроект, предлагающий выпускать из-под стражи больных заключенных.

Проведенный командой Москальковой анализ содержания в следственных изоляторах и тюрьмах больных заключенных продемонстрировал, что многие их них умирают в течение непродолжительного времени с момента диагностирования заболевания. Сейчас в России болезнь не является весомым поводом для досрочного освобождения, однако Москалькова намеревается изменить сложившуюся ситуацию. Соответствующий законопроект уполномоченный по правам человека в России направила на рассмотрение в Госдуму РФ.

Отмечается, по итогам прошлого года управление Татьяны Москвальковой получило рекордное количество жалоб на проблемы с жильем и нарушения прав подозреваемых, пребывающих под уголовным и административным следствием.