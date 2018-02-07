В Госдуме рассмотрят законопроект про возврат летнего времени

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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект про возврат летнего времени. Один из депутатов Андрей Барышев, избранный от Челябинской области, заявил, что в Госдуму в последнее время поступает большое количество требований от граждан вернуть режим летнего времени.

По словам Барышева, учёные МГУ в направлении географии подтвердили выводы научных медработников и биологов про ущерб здоровью от асинхронизации биоритмов с правилами новой системы времяисчисления.

"Дело в том, что россияне не просто не видят солнечного света, они вынуждены тратить больше электричества, а это в свою очередь влияет на оплату за коммунальные услуги", - рассказал разработчик.

История вышеупомянутого вопроса берёт начало в 2011 году. Тогда на посту главы государства был Дмитрий Медведев. Весной того же года Россия решила перейти на летнее время. Тем не менее в 2012 году депутаты ЛДПР внесли подобный законопроет о том, чтобы снова перейти к прежнему времяисчислению. В результате после периодических переносов на рассмотрение данный закон всё-таки приняли в 2014 году. Сезонные переводы часов запретили. Страна установила одиннадцать часовых поясов, куда вошли ещё и Крым и Севастополь.