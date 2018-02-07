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В Госдуме рассмотрят законопроект про возврат летнего времени

Сегодня, 15:02

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект про возврат летнего времени. Один из депутатов Андрей Барышев, избранный от Челябинской области, заявил, что в Госдуму в последнее время поступает большое количество требований от граждан вернуть режим летнего времени.

По словам Барышева, учёные МГУ в направлении географии подтвердили выводы научных медработников и биологов про ущерб здоровью от асинхронизации биоритмов с правилами новой системы времяисчисления.

"Дело в том, что россияне не просто не видят солнечного света, они вынуждены тратить больше электричества, а это в свою очередь влияет на оплату за коммунальные услуги", - рассказал разработчик.

История вышеупомянутого вопроса берёт начало в 2011 году. Тогда на посту главы государства был Дмитрий Медведев. Весной того же года Россия решила перейти на летнее время. Тем не менее в 2012 году депутаты ЛДПР внесли подобный законопроет о том, чтобы снова перейти к прежнему времяисчислению. В результате после периодических переносов на рассмотрение данный закон всё-таки приняли в 2014 году. Сезонные переводы часов запретили. Страна установила одиннадцать часовых поясов, куда вошли ещё и Крым и Севастополь.


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Александp
Сегодня, 15:35

Все враги России и русского народа за летнее время у меня в стране! Ничего нового. При этом три четверти (73%) респондентов считают нецелесообразным вновь возвращаться к вопросу о "зимнем" и "летнем" времени. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян. Каждый десятый (10%) затруднился сформулировать свою позицию. Отвечая на соответствующий вопрос, 82% россиян заявили, что не испытывают неудобств из-за отмены перевода часов. Дискомфорт ощущают 17% респондентов, и связан он, прежде всего, с тем, что им "приходится больше времени проводить в темноте, без солнечного света" (7%). В целом большинство россиян (80%) предпочитают жить по постоянному времени, а не переводить часы, как раньше, два раза в год (этот вариант нравится 15%), показал опрос, проведенный 4-5 ноября 2017 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

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