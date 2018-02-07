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Башкирия вошла в зону с низким уровнем свободы в интернете

Сегодня, 14:19

Сразу 25 субъектов РФ вошли в «красную зону» по уровню свободы в интернете. Одну из лидерских позиций рейтинга «неаккуратного поведения в сети» заняла Республика Башкортостан.

Составлением уникального перечня занимались аналитики правозащитной группы «Агора». В список субъектов РФ, где свобода в интернете практически перестала существовать, попали регионы с наибольшим количеством заблокированных порталов, случаев угроз в адрес сетевых журналистов и блогеров, а также судов за «активность» в интернете.

Одним из «лидеров» «красной зоны» по уровню свободы является Башкирия. Наиболее громкими сетевыми скандалами в республике стали блокировки размещающих копии судебных постановлений порталов и нападение на Анвера Юмагулова, прославившегося активной общественной деятельностью. Также в РБ зафиксированы сразу несколько дел о якобы возбуждении ненависти в интернете.

В «зеленой зоне», где сетевой свободы у пользователей больше, находятся Бурятия, Сахалин, ЯНАО, Алтай, а также Курская, Астраханская и Рязанская области.


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