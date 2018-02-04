Богатых россиян не обделят пенсией

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Богатые россияне не останутся без пенсии. В правительстве РФ не намерены разрабатывать подобный план. Ранее сообщалось, что был выдвинут законопроект о намерении лишать работающих пенсионеров денежных средств в текущем году.

Речь идёт про людей, годовой доход которых составляет больше одного миллиона рублей, либо если оклад превышает показатель регионов в 2,5 раза. Такие меры правительство якобы планировало предпринять по причине плохого экономического положения в стране. "Такие мероприятия не входят в наши планы. Это просто нелогично и мы не собираемся даже думать об этом", говорит один из представителей правительства.