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В Коми состоится рассмотрение первого закона о профилактике наркомании

Вчера, 22:56

В Коми состоится рассмотрение первого законопроекта, предусматривающего профилактику наркомании. Он уже вынесен депутатам Горсовета, чтобы те могли с ним ознакомиться и дать ему предварительную оценку.

 Инициатором подготовки нового закона стала республиканская прокуратура. Новый документ, подготовленный её представителями, предусматривает структурирование работы. направленной на профилактику наркомании в регионе.

Как гласит пояснительная записка к данному документу, на протяжении последнего года в регионе было зарегистрировано 729 преступлений, связанных, так или иначе, с оборотом наркосодержащих препаратов.

Уголовную ответственность за это понесли 347 человек. 38 из них совершили свои проступки, находясь под воздействием наркотиков.


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