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В РФ появится банк персональных биометрических данных

Сегодня, 11:38

В Российской Федерации в мае текущего года появится банк с персональными биометрическими данными. Проектом занимается Министерство коммуникаций и связи.

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов. До 30 апреля текущего года Минкомсвязи согласует все необходимые пункты с правительством РФ совместно с Банком России. Сейчас ведомство подготавливает базу данных с персональной биометрической информацией. Новый сервис станет доступным для всех финансовых учреждений и участников рынка. Через портал они смогут в кратчайшие сроки отправлять запрос на получение данных о потенциальных клиентах.

Систему постараются внедрить и организовать бесперебойную полноценную работу в срок до 20 мая текущего года.


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