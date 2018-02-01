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Калининградка отсудила 150 000 после полета в "Аэротрубе"

Сегодня, 17:24

Калиниградка отсудила у предпринимателя 150 000 рублей после аттракциона "Аэротруба". Веселье закончилось многочисленными переломами.

 Зимой 2016 года жительница Калининграда захотела опробовать аттракцион "Аэродинамическая труба" и немного полетать. Когда посетительница находилась на большой высоте, воздух перестали подавать. Женщина упала, вследствие чего получила многочисленные переломы.

После длительного лечения, калининградка обратилась в местный суд с иском на владельца аттракциона. Тогда, согласно решению суда, предприниматель обязался выплатить истице компенсацию в размере 70 000 рублей.

Пострадавшая обжаловала приговор. Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, размер выплаты в качестве морального ущерба было решено увеличить до 150 000 рублей.


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