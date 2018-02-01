Успевших снять деньги в обанкротившихся банках россиян засыпали исками

Сегодня, 12:50

Вкладчики обанкротившихся банков, успевшие снять деньги со счетов до объявления кредитной организации неплатежеспособной, массово получают исковые заявления от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Представители последнего требуют от суда признать сделки незаконными и обязать граждан вернуть средства.

Одним из ярчайших примеров подобной деятельности является ситуация с бывшими вкладчиками обанкротившегося Военно-промышленного банка. По данному делу уже подано порядка 150 исков, треть из которых адресована физлицам. Речь идёт об оспаривании сделок, по снятию средств, совершённых год и более назад. Люди жалуются, что суд выносит идентичные решения по каждому из случаев, принимая сторону страховой организации. При этом на рассмотрение иска уходит не более 15 минут.

По закону, вернув деньги банку в ходе исполнения судебного предписания, клиент может рассчитывать на частичное возвращение средств в виде страховой выплаты. Но если сумма превышает 1,4 млн, то человек должен зарегистрироваться в реестре кредиторов и ждать получения денег по итогам распределения имущества банка. Процент возврата в таких случаях крайне низок.