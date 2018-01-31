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Депутат предложил запретить секс-кукол в борделях России

Вчера, 21:54

Избранники народа, поддержавшие Владимира Петрова, внесли законопроект, запрещающий "кукольные бордели" на территории России.

Как пояснил законотворец позже, он обеспокоен тем фактом, что бордели с "эротическими куклами" набирают популярность за рубежом, к примеру в Великобритании и Скандинавии. Открытие подобных заведений в России, по мнению Петрова, будет свидетельствовать о снижении уровня нравственности граждан.

В документе законопроекта Законодательного собрания Ленобласти в качестве наказания за организацию борделей с секс-роботами россиян обложат штрафами в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты и дохода за определенное время.

Также владельцам подобных публичных мест грозят и принудительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на такой же срок.

Ранее сообщалось, что в Париже появился публичный дом, в котором куклы заменили женщин.


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