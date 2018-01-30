Плакат с Кончитой Вурст оскорбил ЛГБТ-сообщество в Екатеринбурге

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ЛГБТ-сообщество в Екатеринбурге пожаловалось на оскорбительный плакат возле горнолыжного комплекса «Уктус», расположенного под столицей Урала. На скандальном бигборде запечатлена австрийская певица Кончита Вурст, поверх которой красуется надпись: «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией».

Екатеринбургские ЛГБТ-активисты довольно серьезно обиделись, подготавливая официальное обращение в областную прокуратуру. Уральские представители общества с нетрадиционной сексуальной ориентацией считают плакат возле «Уктуса» оскорбительным. Данным бигбордом его авторы намекнули о нежелательности парковки представителей ЛГБТ-сообщества, считают возмущенные активисты. К слову, руководство горнолыжного комплекса сообщило о своей непричастности к установке скандального плаката.

На затронувшей чувства екатеринбургских геев и лесбиянок табличке изображена австрийская певица Кончита Вурст, поверх которой размещена надпись: «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией».