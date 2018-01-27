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Якубович предлагает сделать мимолётные браки узаконенными

Вчера, 19:00

Леонид Якубович предлагает сделать узаконенными браки, которые он назвал «мимолётными». Народный артист РФ сообщил об этом вполне серьёзно.

 Исходя из его слов, даже при первом поцелуе руки девушки, Якубович полагает это гражданским «мимолётным» браком. Даже обычный взгляд на новую знакомую при первом свидании он относит к подобному определению.

Якубович сказал, он уже рассматривает подобные поступки в качестве вполне официальных отношений.

С такими предложениями он выступил после того, как его попросили прокомментировать новый законопроект. Согласно этому документу, российским парламентариям предлагается почти полное уравнивание в правах лиц, находящихся как в официальных, так и в гражданских браках. Правда, при некоторых ограничениях.


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