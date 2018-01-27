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В Мурманской области женщина при разводе забрала у мужа дверь

Вчера, 17:54

В Мурманской области жена при разводе отсудила у мужа дверь. Постановление суда вынесло решение для бывших супругов разделить вместе нажитое имущество, а женщине оставить квартиру своего экс-супруга.

Она исполнила решение суда в пределах установленного срока и передала нужную долю. Когда настало время покинуть жилище, женщина отчиталась посредством звонка судебному приставу об освобождении квартиры. "Сотрудник суда вместе с взыскателем выехали для проверки правдивости слов должницы. Приехав туда, их удивлению не было предела: дама выбрала необычный подход к исполнению вышеупомянутого решения суда, на том месте, где была дверь, теперь висел ковёр", - рассказали приставы.

Взыскателю пояснили, что в постановлении не было упомянуто, что должница не имеет права забирать дверь из жилища. Фактически решение суда исполнено в полной мере.


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