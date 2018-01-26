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В Ялте начат снос незаконно установленного дельфинария

Вчера, 18:11

В Ялте приступили к сносу незаконно установленного дельфинария. Власти Крыма дали распоряжение начинать демонтаж возведённого здания. На это городской бюджет выделит около трёх миллионов рублей.

"Владельца дельфинария уведомили про добровольный снос данной конструкции. Тем не менее, здание до сих пор стоит на месте, наши требования не были выполнены. В результате этого ялтинская администрация приняла решение о принудительном сносе", - сказано в сообщении пресс-службы администрации. Власти установили примерное время, которое уйдёт на демонтаж около двух месяцев.

Площадь постройки составила 2 тысячи кв. м. Все конструкции выполнены из метала и деревянных перекрытий. Как заявляют эксперты, данный дельфинарий построили с различными нарушениями. Так, проводка идёт прямо по металлическим швам, а это может привести к поражению током. Кроме того, во многих местах скопилась ржавчина. Эксплуатация такого объекта представляет опасность не только для посетителей, но и для морских обитателей, сообщили в администрации.


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