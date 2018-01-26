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В Нижнем Новгороде житель судится с «Яндекс.Такси»

Сегодня, 12:30

В Нижнем Новгороде житель судится с «Яндекс.Такси». В своём обращении в региональную ФАС мужчина утверждает, что реклама данного сервиса недостоверна.

 Истец сообщает, что реклама «Яндекс.Такси» утверждает, что стоимость проезда на автомобиле, заказанном с помощью данного сервиса, берёт своё начало от 30 рублей. Мужчина полагает, что это обман. С его слов, цена поездки обходится значительно дороже.

В региональной ФАС прореагировали оперативно и своеобразно. Управление организовало проведение опроса нижегородцев на тему восприятия ими рекламы «Яндекс.Такси» о стоимости поездки, начиная от 30 рублей.

Опрос будет проходить на сайте ведомства до 5 февраля. УФАС надеется получить ответ нижегородцев, в качестве чего они рассматривают заявленную сервисом стоимость.

Вариантов ответа два. Считают ли они, что заявленная цена касается услуг по непосредственной перевозке, или стоимости услуг «Яндекс.Такси» для того, чтобы вызвать машину.


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