Бывшие труженики совхоза судятся с Грудининым за землю

Сегодня, 12:11

Бывшие труженики совхоза им.Ленина судятся с Грудининым за землю. За помощью они обратились к Совету Подмосковья, занимающемуся вопросами по развитию гражданского общества.

Его председатель Марина Юденич провела встречу с бывшими тружениками совхоза, одновременно представляющими интересы других людей, считающих, что они стали жертвами махинаций с землёй.

Предварительно сообщается, что количество обманутых пайщиков около 100 человек. Ряд судебных процессов тянется с 1995 года.

В основном, они касаются того, что при проведении собраний совхоза им.Ленина они не были включены в список тех, кому полагались свидетельства на землю. Теперь граждане просят помощи в вопросе рассмотрения того, было ли это справедливым.

Юденич сообщила, возглавляемый ею Совет не располагает полномочиями для рассмотрения данного вопроса по его существу. В то же время она заверила, что пути для его решения найдутся.

Обделённые пайщики сообщают, что решение о приватизации бывшего совхоза принималось с нарушениями законности. В частности, на собрании не было необходимого кворума.

Данный вопрос вновь набрал свою актуальность при новой выборной кампании, где Грудинин, который, как считают пайщики, обманул их, является одним из кандидатов.