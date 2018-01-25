Гей-пара впервые нашла лазейку в законе для признания своего брака в России

Вчера, 22:14

В России впервые официально признали законным брак между мужской гей-парой. Регистрация прошла в Копенгагене.

Двое мужчин-геев официально зарегистрировали свой брак в Дании, а свадьбу сыграли на территории Копенгагена. Так как они оба имеют российское происхождение, после регистрации и торжества новобрачная гей-пара вернулась на родину в Россию, чтобы окончательно узаконить свой брачный союз с отметкой в паспорте о семейном положении. Сотрудники ЗАГСа в Москве не смогли аргументировано объяснить данный поступок.

В России однополые браки категорически запрещены. Хотя на это возражение работника отдела юстиции один из геев уверенно заявил, что их брак должен быть признан официально, так как на это было обоюдное желание. Кроме того, в организации были представлены все нужные документы о регистрации, включая нотариально заверенный перевод на русский язык свидетельства о браке. На основании этих бумаг ЗАГС поставил штампы в паспортах гей-пары.