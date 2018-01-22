Россияне подали не менее 10 исков на Apple из-за «тормозящих» iPhone

Вчера, 20:02

Граждане Российской Федерации подали не менее 10 исков на американскую корпорацию Apple в связи с «тормозящими» iPhone. Ранее стало известно, что IT-гигант умышленно понижал частоту чипсетов на старых гаджетах.

На сегодняшний день уже официально зарегистрировано чуть более 10 исков в сторону российского представительства компании – ООО «Эппл Рус». Недовольные владельцы устаревших моделей просят IT-гиганта прекратить умышленно «затормаживать», а также выплатить им моральную компенсацию. Сейчас общая сумма таких исков уже превысила несколько десятков миллионов рублей. По прогнозам экспертов, цифра будет увеличиваться с каждым днём, так как владельцев iPhone 7 в РФ очень много.

Ранее сообщалось, что первый российский клиент подал судебный иск на Apple из-за замедления работы гаджета.