Первый канал оштрафовали за несанкционированное использование песни Цоя

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На Первый канал наложили штраф за несанкционированное использование песни Виктора Цоя "Кукушка". Как было известно ранее, зимой прошлого года канал проиграл спор в апеляционном суде о "музыкальных правах" на сумму 300 тысяч рублей за использование данной композиции.

Как гласят источники, песня играла в анонсе знаменитой программы "Что? Где? Когда?". Все официальные права на вышеупомянутый трек принадлежат фирме под названием "Музыкальное право". Изначально стоимость иска составляла 3 миллиона рублей. Весной 2016 года Первый канал взял песню Виктора Цоя для того, чтобы она сопровождала фоном анонс весеннего сезона игр. Как утверждает истец сотрудники телеканала поступали незаконно и были обязаны при этом составить определённый договор для разрешения воспроизвести композицию в эфире.