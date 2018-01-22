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Госдума может приравнять гражданский брак к официальному

Сегодня, 12:17

Госдума может, в определённой степени, приравнять гражданский брак к официальному. Разработчики законопроекта считают, что фактические брачные отношения нуждаются в защите.

Согласно новому документу, поданному на рассмотрение парламентариев, установлены следующие требования к сожительству, чтобы оно приравнивалось к официальному браку. Либо не расписавшаяся пара должна проживать совместно не меньше пяти лет, либо – двух, если у них есть общий ребёнок.

Автором инициативы является сенатор Антон Беляков. Он сообщил, что, по данным последних опросов, граждане РФ не видят разницы между официальным и незарегистрированным браками. В то же время, нынешним законодательством сожительство не признано.

Беляков отмечает, что пара поддерживает фактические брачные отношения, должна защищаться государством. В качестве примера он привёл такие страны, как Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Сенатор полагает, на первом этапе внедрения инициативы нужно определить, как поступать с совместно нажитым имуществом. Согласно законопроекту, при отсутствии договора сторон, оно должно признаваться, как совместная собственность.

В подтверждение необходимости внедрения инициативы, Беляков привёл следующий факт. В 2016 году, как показала статистика, в РФ было зарегистрировано наименьшее количество браков за 20 последних лет.


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