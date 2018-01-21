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В РФ собственники квартир смогут сэкономить на налогах на недвижимость. Правительством предлагается упрощение суще6ых процедур по оспариванию стоимости жилья.

В прошлом году налог на недвижимость стал рассчитываться, исходя не из инвентаризационной, а кадастровой стоимости. Она считается наиболее приближённой к реальным рыночным ценам.

Поэтому налог на недвижимость для россиян существенно возрос. К сожалению, не каждое жильё получило верную кадастровую оценку. Зачастую она бывает явно завышенной и не соответствующей реальной стоимости.

Это не может не вызывать возмущения многих россиян, которые вынуждены платить увеличенные налоги на недвижимость. Оспаривать верность кадастровой стоимости можно лишь в суде.

Признавая актуальность вопроса, правительство подготовило законопроект по упрощению данной процедуры. Парламентарии рассмотрят этот документ в течение ближайшего времени.

Если судебная процедура по рассмотрению правильности кадастровой оценки будет упрощена, этим смогут воспользоваться множество россиян, недовольных размером нынешнего налога на их жильё.

В случае положительного решения Фемиды, его размер может быть уменьшен. Точные цифры возможной экономии эксперты пока не называют. Некоторые полагают, что в некоторых случаях она может составить в год до нескольких тысяч рублей.