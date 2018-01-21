VistaNews.ru


В РФ собственники квартир смогут сэкономить на налогах

Сегодня, 10:51

В РФ собственники квартир смогут сэкономить на налогах на недвижимость. Правительством предлагается упрощение суще6ых процедур по оспариванию стоимости жилья.

В прошлом году налог на недвижимость стал рассчитываться, исходя не из инвентаризационной, а кадастровой стоимости. Она считается наиболее приближённой к реальным рыночным ценам.

Поэтому налог на недвижимость для россиян существенно возрос. К сожалению, не каждое жильё получило верную кадастровую оценку. Зачастую она бывает явно завышенной и не соответствующей реальной стоимости.

Это не может не вызывать возмущения многих россиян, которые вынуждены платить увеличенные налоги на недвижимость. Оспаривать верность кадастровой стоимости можно лишь в суде.

Признавая актуальность вопроса, правительство подготовило законопроект по упрощению данной процедуры. Парламентарии рассмотрят этот документ в течение ближайшего времени.

Если судебная процедура по рассмотрению правильности кадастровой оценки будет упрощена, этим смогут воспользоваться множество россиян, недовольных размером нынешнего налога на их жильё.

В случае положительного решения Фемиды, его размер может быть уменьшен. Точные цифры возможной экономии эксперты пока не называют. Некоторые полагают, что в некоторых случаях она может составить в год до нескольких тысяч рублей.


Поделиться:

Похожие новости


  • рррр
    Сегодня, 14:17

    тоесть судись или плати, все ясно....

    • Оставить комментарий

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Cамое популярное в социальных сетях

    Vista News

    О VistaNews.ru

    На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

    Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

    Ресурс может содержать матриалы 18+

    Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

    Дополнительная информация

    © Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.