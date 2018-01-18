Житель Волгограда потребовал легализировать однополые браки в России

Сегодня, 13:44

Житель Волгограда разместил на портале гражданских инициатив петицию с требованием разрешить регистрировать в России однополые браки. В описании обращения к правительству представитель ЛГБТ-сообщества привел запрет на дискриминацию геев практически во время развитых странах.

Конституция РФ запрещает дискриминировать определенные социальные группы, однако в стране постоянно унижаются представители ЛГБТ-сообщества, подчеркивает волгоградский автор петиции о легализации однополых браков. Активист считает, что гомосексуалисты и лесбиянки сами вправе выбирать себе партнера для создания семьи. Также житель Волгограда призвал россиян перестать считать бисексуальную и гомосексуальную ориентации болезнями.

Представители российского ЛГБТ-сообщества попросили правительство равняться на передовые мировые государства, защищающие и не ущемляющие права геев и лесбиянок.