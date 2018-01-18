Работник БАЗа отсудил треть миллиона рублей за свои ожоги

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Работник БАЗа в результате аварии получил значительные ожоги. Мужчина отсудил треть миллиона за свои увечья.

Работник Богословского алюминиевого завода подал иск против своего предприятия. Известно, что еще в ноябре 2015 года во время смены на участке мокрого размола с ним произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого работник получил значительные ожоги тела – его облило раствором щелочной пульпы. Это произошло из-за выброса боксита через разгрузочную коробку шаровой барабанной мельницы.

После получения ожогов мужчина проходил длительное лечение, а сейчас он все еще испытывает проблемы со здоровьем. Именно необходимость постоянного лечения и заставила пострадавшего работника подать иск на предприятие, на котором он получил травмы. Работник выставил сумму за моральный и материальный ущерб в размере 700 тысяч рублей. После судебного разбирательства по делу судья вынес решение о частичном удовлетворении иска – 300 тысяч рублей. Также суд признал, что увечья получены мужчиной по вине предприятия.