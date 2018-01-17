Педофила Глеба Грозовского не будут лишать сана священника

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У приговорённого к 14-годам тюремного заключения священника-педофила Глеба Грозовского пока что не будут отбирать сан священника. Информацию об этом журналистам сообщил Роман Силантьев, занимающий должность главы центра правозащитников ВРНС (Всемирный русский народный собор).

По заявлению Романа Силантьева, вопрос с делом Глеба Грозовского ещё не закончен. Отбирать у него сан священника не будут именно по этой причине.

Адвокат и общественный защитник не однократно заявляли о нарушениях со стороны правоохранителей во время процесса в суде первой инстанции.

В будущем защита Глеба Грозовского намерена подать в суды других инстанций апелляцию. Роман Силантьев уверен, что на самом деле священник не виновен. Его смущает то, что пострадавшие девочки уже довольно таки взрослые, а на суд так и не явились. Однако неточность состоит в том, что эти «взрослые девочки» могли не явиться на суд из-за причинённых священнослужителем психологических травм во время совершения акта сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии за 3 акта педофилии.